Возможные выборы на Украине не будут легитимными, если право голоса не получат украинские граждане, живущие в России. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Медведчук напомнил, что сейчас на территории России, по разным подсчетам, проживает от 5 до 10 миллионов украинских граждан, имеющих право голоса.

По словам политика, Зеленский, «не имеет права проводить выборы исключительно внутри концлагеря, в который он превратил Украину».

«Миллионы украинских граждан должны получить возможность высказать свое мнение на выборах относительно его преступной политики и тех, кто эту политику поддерживал. В любом другом случае результаты выборов будут признаны нелегитимными», — заявил Медведчук.

По его словам, Зеленский постоянно «избавлялся не только от неугодных политиков, активистов и журналистов, священников, но также от неугодного электората». Эти люди должны получить право голоса, и выразить отношение к «преступному режиму кровавого клоуна», его подельникам и политикам, совершившим «тягчайшие преступления против украинского народа».

Накануне президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что граждане Украины, проживающие в РФ, должны иметь возможность проголосовать на украинских выборах.

В ЦИК России заявили, что готовы организовать голосование для украинских граждан.