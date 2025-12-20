Киеву грозят перебои с хлебом из-за проблем с электричеством

Жёсткие отключения электроэнергии, при которых свет отсутствует по десять часов в сутки и более, затронули не только население, но и бизнес. Несмотря на то, что многие предприятия уже давно подготовились к перебоям, установив генераторы, инверторы и другие резервные источники питания, реальность оказалась гораздо сложнее. Если короткие отключения длились три–четыре часа, это было терпимо, но вынужденная работа в автономном режиме практически весь день создаёт совершенно иной уровень сложности, отмечает издание «Политика страны».

© Московский Комсомолец

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что постоянная эксплуатация генераторов по шесть–двенадцать часов в сутки приводит к частым поломкам оборудования. Кроме того, пекари были вынуждены сократить ассортимент продукции, чтобы справляться с нагрузкой. Он также предупредил, что при сохранении нестабильного энергоснабжения перебои с хлебом могут затронуть даже Киев.

Предприниматель Юнус Зайнитдинов рассказал, что уже несколько недель они не получают от поставщика протеиновые батончики. По его словам, перебои с электроэнергией заставили производителя сократить объёмы производства на 30–40%. При этом на полках магазинов уже появилась дополнительная «генераторная наценка», отражающая затраты на поддержание работы бизнеса в условиях постоянных отключений.