Великобритания передумала использовать заблокированные активы РФ
Согласно данным Financial Times, Великобритания отказалась от идеи применения заблокированных российских средств для оказания поддержки Украине.
Как сообщает издание, причиной такого решения стал провал аналогичной инициативы в рамках саммита Европейского союза.
Ранее СМИ сообщали о достигнутом лидерами ЕС соглашении о бессрочной заморозке российских активов, размещенных в европейских банковских учреждениях и депозитариях. Отмена данного решения теперь обусловлена необходимостью квалифицированного большинства голосов.