Великобритания передумала использовать заблокированные активы РФ

Согласно данным Financial Times, Великобритания отказалась от идеи применения заблокированных российских средств для оказания поддержки Украине.

© Московский Комсомолец

Как сообщает издание, причиной такого решения стал провал аналогичной инициативы в рамках саммита Европейского союза.

Ранее СМИ сообщали о достигнутом лидерами ЕС соглашении о бессрочной заморозке российских активов, размещенных в европейских банковских учреждениях и депозитариях. Отмена данного решения теперь обусловлена необходимостью квалифицированного большинства голосов.