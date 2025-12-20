WSJ назвала пять ключевых препятствий для мира между Россией и Украиной

Вопросы территорий, вступления Украины в НАТО, численности ВСУ, статуса русского языка на Украине, а также контроля над ЗАЭС являются главными точками расхождения сторон в украинском урегулировании, одна или несколько из которых могут стать препятствиями для заключения мирного соглашения. Об этом 19 декабря написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

В вопросе территорий РФ выступает за вывод украинских войск из Донбасса, этого же ожидают от Киева и США, однако на данный момент киевский режим отказывается от любых уступок, напомнило издание. Также Украина не желает сворачивать курс на вступление в НАТО, несмотря на признание Владимиром Зеленским того факта, что Вашингтон не желает допускать членства страны в альянсе и препятствует этому.

Нет определенности и по вопросу численности ВСУ в мирное время. Первоначальный вариант предложенного США мирного плана предполагал уровень в 600 тыс. военнослужащих, однако Киев и европейские лидеры настаивают на численности в 800 тыс. При этом ни американская, ни российская сторона пока не комментировали это требование Украины, отмечает WSJ.

Еще одной точкой противоречий остается статус русского языка на Украине. Россия считает, что киевские власти должны наделить его государственным статусом, этот же пункт содержался в изначальной версии американского мирного плана. В свою очередь руководство Украины не подтверждало свою готовность прекратить дискриминационную политику в отношении русского языка, русскоязычных СМИ и русского культурного наследия в стране.

Последним камнем преткновения в украинском урегулировании является вопрос контроля над Запорожской АЭС, так как, с точки зрения Киева, предложение США о разделе контроля над станцией между Москвой и Киевом является "несправедливым". Зеленский заявлял о непроработанности механизмов демилитаризации ЗАЭС и финансирования ее ремонта, напомнила газета.

О текущем состоянии урегулирования

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Как передавал корреспондент портала Барак Равид, советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции ("евротройка") примут участие в субботу в переговорах по украинскому вопросу в Майами и встретятся со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. К ним присоединятся министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара.

Кроме того, Axios сообщил, что в Майами планируются контакты США не только с украинской делегацией, но и с представителями России. По его данным, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют встретиться со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. 18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта. Позже президент США Дональд Трамп анонсировал свою поездку во Флориду, а утром 20 декабря Дмитриев подтвердил, что находится на пути в Майами.