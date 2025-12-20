Западные СМИ резко отреагировали на недавние высказывания президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о ситуации вокруг Калининградской области.

Об этом пишет британский таблоид Daily Express, отмечая, что заявление российского лидера показало «красные линии» Москвы на фоне обострения отношений с Западом.

«Путин выступил с резким предупреждением о том, что любая попытка блокады российского Калининградского эксклава спровоцирует «беспрецедентную эскалацию» конфликта на Украине», — говорится в материале.

Журналисты также напомнили, что подобная блокада российского города, по словам российского лидера, может потенциально перерасти в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

В статье подчеркивается, что заявления Путина фактически обозначили «красные линии» Москвы на фоне усиливающейся напряженности в отношениях со странами Запада. Кроме того, авторы материала расценили предупреждение Путина как «пугающую угрозу Третьей мировой войны».

Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

Накануне в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления. при этом, глава государства выразил надежду, что этого не случится.