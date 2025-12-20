Стало известно, какие условия поставили Уиткоффу для встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин вскоре после назначения Стива Уиткоффа спецпредставителем президента США выразил желание встретиться с ним, перед американским чиновником поставили ряд условий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника, предложение о встрече было передано специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым и через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Российская сторона поставила ряд условий, пояснил собеседник издания. В частности, Москва настаивала на том, что Уиткофф должен приехать один, без агентов ЦРУ, американских дипломатов и переводчика.

«Быть «мастером сделок» означает уметь поставить себя на место другой стороны в переговорах, понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки», — рассказал спецпосланник.

Уиткофф заметил, что понимает критику в свой адрес за подход к дипломатии на самом высоком уровне, который считают неуклюжим.

Дипломат пояснил, что перед поездками слушает брифинги Совета национальной безопасности и Офиса директора национальной разведки, а также получает сведения от госсекретаря Марко Рубио.