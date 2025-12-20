Впервые за всю историю Евросоюза (ЕС) 24 государства предоставили военный кредит стране за пределами блока.

При этом выплата займа привязана не к экономическому росту государства, а к «военной победе», написал на своей странице в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это не логика мира, но логика войны – военная логика Брюсселя – становится узаконенной», — отметил в своей публикации венгерский политик.

Орбан также добавил, что поражение в конфликте будет также означать финансовые убытки для европейских стран и подчеркнул, что Венгрия не принимает участие в инициативах, затягивающих войну на Украине, назвав такой подход «стратегической трезвостью».

Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».