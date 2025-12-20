Орбан назвал узаконенной военной логикой Брюсселя выдачу ЕС кредита Украине
Впервые за всю историю Евросоюза (ЕС) 24 государства предоставили военный кредит стране за пределами блока.
При этом выплата займа привязана не к экономическому росту государства, а к «военной победе», написал на своей странице в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Это не логика мира, но логика войны – военная логика Брюсселя – становится узаконенной», — отметил в своей публикации венгерский политик.
Орбан также добавил, что поражение в конфликте будет также означать финансовые убытки для европейских стран и подчеркнул, что Венгрия не принимает участие в инициативах, затягивающих войну на Украине, назвав такой подход «стратегической трезвостью».
Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского
19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».