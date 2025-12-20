«Заботится больше, чем «гарант»: на Украине оценили предложения Путина

На Украине активно обсуждаются заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал во время своей прямой линии. В центре внимания оказались темы выборов и стелы в Купянске…

Центральная избирательная комиссия РФ готова организовать на территории России голосование для украинских граждан, если выборы на Украине будут признаны легитимными. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее президент Владимир Путин говорил о возможности прекращения ударов вглубь Украины в обмен на проведение президентских выборов, при условии, что в них смогут участвовать и украинцы, проживающие в РФ.

В ответ на это Зеленский возмущенно заявил, что Путин хочет контролировать выборы на Украина, а он не согласится, чтобы Украину кто-то контролировал. Также глава Незалежной решил добавить, что, по его мнению, «Путиных много».

«Один — разговаривает с американцами, другой — произносит речи, третий — делает что-то другое», — сказал Зеленский.

Однако многие смотрят на предложение президента России иначе. Как заявил народный депутат Александр Дубинский, Россия через требование об организации голосования для украинцев в РФ пытается создать паритет, который фактически сорвёт участие в выборах диаспоры на Западе. Аргумент строится от обратного: если украинцам в ЕС и США можно голосовать, то и в России — тоже. А если в России нельзя, то и на Западе права голосовать быть не должно.

Украинцы также по большому счету поддержали идею.

«Заботится об украинцах больше, чем "гарант"», - пишет Валерий. «Украинцы, покинувшие страну, не должны быть лишены своих гражданских прав», - отмечает другой пользователь.

Нардеп Ярослав Железняк в целом высказался против проведения выборов на Украине, которые ранее анонсировал сам Зеленский. Он посоветовал «горячим головам в Офисе президента» подумать головой, «а не тем местом, которым недавно».

Взбудоражило украинцев и другое заявление Владимира Путина о Зеленском, который снял видео на фоне стелы в Купянске. «Стелла находится в километре от самого Купянска. Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем», — заявил президент РФ.

«Так все правильно сказал! Он это видео ещё год назад снял», - пишет пользователь. «Все стелы городов, где стоял Зеленский, в итоге потеряны, исключений нет», - подмечает Максим.

Аналитики обратили внимание на еще один момент. По мнению телеграм-канала «Легитимный», ключевым в речи Путина стало подтверждение их инсайда: западные элиты планируют использовать результаты выборов в Конгрессе США для давления на Трампа через тему Украины. В Европе идёт борьба между прозападными и протрамповскими силами (Чехия, Словакия, Венгрия).