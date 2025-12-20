Трамп отправился в Майами, где начинаются переговоры США и России по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляется в Майами, где пройдут российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает YouTube-канал Белого дома.

Трамп отметил, что ненадолго посетит Флориду, где у него «запланировано много рабочих встреч». В частности, он обсудит снижение тарифов с представителями страховых компаний, и, возможно, неофициально встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Не исключено, что будут затронуты и вопросы, касающиеся украинского кризиса. В этот уикенд представители Москвы и Вашингтона встретятся в Майами для новых переговоров.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что находится на пути во Флориду.

Со стороны США в переговорах будут участвовать специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.