Жители европейской страны выступили за прекращение помощи Украине

Значительная часть граждан Чехии (46%) полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ следует прекратить, в то время как 38% выступают за ее продолжение, пишет портал Novinky со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим агентством NMS.

Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше.

По данным исследователей, почти две трети респондентов (57%) выступают за продолжение гуманитарной помощи Киеву и практически столько же (56%) — за дипломатическую поддержку Украины.

Вместе с тем, 18% участников опроса потребовали, чтобы новое правительство прекратило оказывать какую-либо помощь Киеву, заметила политический аналитик агентства NMS Тереза Фридрихова.

Опрос был проведен 16-18 декабря, в нем приняли участие 1009 человек граждан Чехии. Статистическая погрешность не приводится.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя партии «Движение недовольных граждан» (ANO) Карел Гавличек допустил прекращение инициативы Чехии по поставкам боеприпасов Украине.

Политик пояснил, что многие чиновники «были запуганы» ушедшим в отставку правительством, и только сейчас начинают высказывать реальную позицию по инициативе.