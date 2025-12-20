Жители одной европейской страны выступили за прекращение помощи Украине

Московский Комсомолец

Почти половина жителей Чехии выступает против продолжения помощи Украине, гласят данные опроса NMS.

Жители одной европейской страны выступили за прекращение помощи Украине
© Московский Комсомолец

Как пишет РИА Новости, 46% граждан Чехии полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ надо прекращать, за продолжение выступает 38%. 57% респондентов выступили за продолжение гумпомощи Киеву, 56% - за дипломатическую поддержку Украине.

При этом, 18% участников опроса полагают, что правительство не должно оказывать никакой помощи Киеву. Политический аналитик агентства NMS Тереза Фридрихова отметила, что большинство граждан выступают за оказание гумпомощи Украине, а сторонники либеральных партий, которые потеряли власть в стране после поражения на выборах в октябре, поддерживают военную и финансовую помощь Киеву, а нынешняя власть делает акцент на гуманитарной помощи.