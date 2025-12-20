Почти половина жителей Чехии выступает против продолжения помощи Украине, гласят данные опроса NMS.

Как пишет РИА Новости, 46% граждан Чехии полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ надо прекращать, за продолжение выступает 38%. 57% респондентов выступили за продолжение гумпомощи Киеву, 56% - за дипломатическую поддержку Украине.

При этом, 18% участников опроса полагают, что правительство не должно оказывать никакой помощи Киеву. Политический аналитик агентства NMS Тереза Фридрихова отметила, что большинство граждан выступают за оказание гумпомощи Украине, а сторонники либеральных партий, которые потеряли власть в стране после поражения на выборах в октябре, поддерживают военную и финансовую помощь Киеву, а нынешняя власть делает акцент на гуманитарной помощи.