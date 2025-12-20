Глава МИД Германии сделал заявление перед переговорами во Флориде

Министр иностранных дел перед предстоящими переговорами делегаций США и Украины во Флориде, а также возможных контактов представителей Вашингтона с российской стороной, напомнил о необходимости учитывать интересы Европы во время переговоров. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, только в таком случае удастся достичь мирного соглашения, которое будет приемлемо как для Украины, так и для Евросоюза. В то же время он усомнился, что от предстоящих встреч стоит ожидать какого-то прорыва.

«Я научился не ставить свои личные надежды во главу угла, а трезво оценивать ситуацию и анализировать реакцию России», — заявил Вадефуль.

В ходе пятничного брифинга американский госсекретарь Марко Рубио анонсировал переговоры США с Украиной в Майами с 19 по 20 декабря, а также допустил свое участие в них.

17 декабря газета Politico писала, что в эти выходные в Майами также могут состояться российско-американские переговоры по Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.