В КНР усомнились в возможности установки США ядерного реактора на Луне

Китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн в беседе с РИА Новости усомнился в реалистичности завершения Соединёнными Штатами строительства и получения разрешений на эксплуатацию ядерного реактора на Луне к 2030 году.

По его словам, работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле, в связи с чем сегодня всё ещё остаются нерешёнными инженерные проблемы.

Кроме того, подчеркнул Шуньчжэн, ни одна частная американская компания не обладает достаточно надёжными возможностями для посадки на Луну.

«Космический корабль Starship компании SpaceX неоднократно взрывался во время испытаний и до сих пор не соответствует стандартам безопасности для транспортировки сотен килограммов уранового топлива», — отметил эксперт.

В августе министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что страна планирует строить ядерный реактор в рамках инициативы по созданию своей лунной базы.

Помимо этого президент США Дональд Трамп утвердил подготовку к высадке американцев на Луну в 2028 году.