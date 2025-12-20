В Киеве отреагировали на шутку Путина о Зеленском в Купянске
Шутка президента России Владимира Путина по поводу недавнего приезда Владимира Зеленского в окрестности Купянска разоблачила ложь украинских властей о положении на фронте. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.
По его словам, российский лидер, комментируя фотографию Зеленского у стелы на выезде из города, припер его к стенке.
Депутат Рады заявил, что Зеленский ждет смерти Трампа
«Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда», — сказал эксперт.
Он отметил, что использование Зеленским поддельного фото, якобы снятого в Купянске, стало стратегической ошибкой, которая может не только стоить ему медийного поражения, но и привести к серьезным проблемам на Украине.