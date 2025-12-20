В Киеве отреагировали на шутку Путина о Зеленском в Купянске

Шутка президента России Владимира Путина по поводу недавнего приезда Владимира Зеленского в окрестности Купянска разоблачила ложь украинских властей о положении на фронте. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер, комментируя фотографию Зеленского у стелы на выезде из города, припер его к стенке.

Депутат Рады заявил, что Зеленский ждет смерти Трампа

«Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда», — сказал эксперт.

Он отметил, что использование Зеленским поддельного фото, якобы снятого в Купянске, стало стратегической ошибкой, которая может не только стоить ему медийного поражения, но и привести к серьезным проблемам на Украине.