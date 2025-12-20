В России рассказали о последствиях начала войны между США и Венесуэлой

Потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью. Об заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец, пишет «Газета.Ru».

По его мнению, наличие нефти у Венесуэлы стало превалирующим фактором, определяющим давление на Каракас со стороны Вашингтона. Он добавил, что в настоящий момент поставки венесуэльской нефти в основном идут в азиатские страны. Однако, как добавил Хейфец, от ее импорта также зависит и Куба, поэтому военный конфликт приведет к серьезным последствиям на мировом рынке.

Москва поддержала Венесуэлу на фоне напряженности с США

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

17 декабря четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов латиноамериканской республики. Также американский лидер потребовал от Венесуэлы вернуть права на нефть.