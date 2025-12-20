Трамп анонсировал следующие переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп объявил о следующем этапе переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Вскоре он отправится во Флориду, сообщили в СМИ.

«Трамп анонсировал поездку во Флориду, где пройдут переговоры по Украине», — пишет ТАСС. По данным Axios, в переговорах могут принять участие советники по национальной безопасности от Франции, Германии и Великобритании.

В США заявили о вылетевшем в Майями на переговоры по Украине Дмитриеве

Ранее Трамп обсудил украинский конфликт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Тогда лидеры обменялись оценками дальнейших шагов и договорились поддерживать плотные контакты по украинской повестке, увязывая ее с безопасностью евроатлантического пространства. В России неоднократно заявляли, что нацелены не на перемирие, а на мир и долгосрочный результат.