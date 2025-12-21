Провал плана по конфискации российских активов стал, согласно публикации в The European Conservative, глубоко унизительной сменой курса для Еврокомиссии и её председателя Урсулы фон дер Ляйен.

© Московский Комсомолец

Издание характеризует итоги последнего заседания Совета ЕС как кульминацию тенденции, при которой Комиссия подменяет юридические полномочия морализаторством и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром с громкими лозунгами.

В статье отмечается, что стиль руководства фон дер Ляйен, описанный как высокомерный, показной, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий, плохо сочетается с принципами функционирования Евросоюза, основанного на договорах, принципе единогласия и национальных бюджетах.

Сенатор Пушков: фон дер Ляйен завела Европу в серьезный кризис

Самым показательным моментом саммита, по данным издания, стал прямой вопрос к главе Еврокомиссии о том, является ли крах плана по репарационному кредиту политическим поражением. В ответ фон дер Ляйен, смущённая, пробормотала «это хорошо» и покинула заседание.