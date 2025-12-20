Европейские и украинские чиновники присваивают себе деньги, выделенные на помощь Украине. С таким утверждением выступил сербский журналист Марио Бойич в беседе с РИА Новости.

По его словам, все средства разделяются по процентам: одна часть идет украинским чиновникам, а другая «возвращается в карманы политиков и бюррократов в Брюсселе». Бойчи также подчеркнул, что все об этом знают.

Евросоюз поставил цель подготовиться к войне с Россией к 2030 году

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек скорое разоблачение коррупции Владимира Зеленского и его окружения. При этом он предположил, что «следы будут вести в том числе и в Европу».