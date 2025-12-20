В США начали сбор предложений по сделке с недрами Украины

Американская администрация запросила у национальных компаний и экспертов идеи и планы по разработке природных ресурсов Украины в рамках апрельского соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на изученный правительственный документ.

В запросе говорится, что правительство США просит предоставить комментарии и рекомендации от компаний, организаций и специалистов для определения приоритетов в разработке американской инициативы в области критически важных минеральных ресурсов Украины.

В документе указывается, что Вашингтон формирует инициативу, направленную на расширение участия американского бизнеса и стимулирование инвестиций в развитие минерально-сырьевого сектора Украины на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами

Уточняется, что работа в рамках данного запроса будет связана с Инвестиционным фондом восстановления, который корпорация развития DFC реализует совместно с Украиной. Этот фонд должен предоставить стартовый капитал для запуска проектов по добыче критически важных ископаемых, углеводородов и развитию инфраструктуры на украинской территории.

Также отмечается, что, несмотря на значительные сырьевые запасы, добывающая отрасль Украины сталкивается с проблемами устаревшей инфраструктуры и системными трудностями, требующими срочной модернизации.

Предложения в ответ на запрос должны быть направлены до 15 января 2026 года.

Соединенные Штаты и Украина 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, согласно которому США получают приоритетное право на закупку добытой на Украине продукции. Договорённость предусматривает создание инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов между сторонами. Документ также предполагает инвестирование в развитие Украины в течение десяти лет, при этом военная помощь, предоставляемая киевскому режиму со стороны США, будет засчитываться как взнос американской стороны в фонд.