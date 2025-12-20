Минюст США показал фото экс-президента США в джакузи в рамках дела Эпштейна

Американский Минюст опубликовал фотографии бывшего президента США Билла Клинтона с обнимку девушками в рамках материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы размещены на сайте ведомства.

© Газета.ru

На снимках Клинтон обнимает девушек, лица которых были скрыты при публикации. На одном из кадров экс-президент позирует с девушкой в компании музыканта Майкла Джексона, а также певицы и актрисы Дайаны Росс.

На другом фото Клинтон и фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер вместе обнимают девушку в ресторане. Кроме того, опубликованы снимки, где экс-глава Белого дома находится с девушками наедине. На одном из таких кадров он сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука лежит у него на плече.

Новые файлы Эпштейна раскрыли связь Билла Гейтса с украинской «Лолитой»

Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты. Также Минюст США показал фото Клинтона в джакузи с человеком, личность и пол которого невозможно установить. На этом снимке экс-президент откинулся на бортик бассейна, положив руки за голову.

До этого Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем».