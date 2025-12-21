С сайта Минюста США пропали 16 файлов по делу Эпштейна

По меньшей мере 16 файлов исчезли из раздела сайта Министерства юстиции США, где были размещены документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как утверждает Associated Press, среди исчезнувших файлов — изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотография, на которой была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках. На них был снимок американского президента Дональда Трампа рядом с Эпштейном, супругой Трампа Меланьей и давней пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

Министерство юстиции не сообщило, почему файлы были удалены и было ли их исчезновение преднамеренным.

20 декабря Федеральное бюро расследований США опубликовало новые материалы дела Эпштейна.

В Daily Mail писали, что в квартире Эпштейна хранился портрет Клинтона в синем платье и туфлях на каблуках. Кроме того, на одном из рассекреченных фото Клинтон плавает в бассейне с осуждённой за торговлю людьми Гислейн Максвелл. На другом — экс-президент США отдыхает в джакузи.