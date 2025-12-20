Евросоюз поставил цель подготовиться к войне с Россией к 2030 году
В Европе намерены включить Украину в свой состав лишь с одной целью — спровоцировать новый конфликт с Россией, о чем заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Подобный планы ЕС будет вынашивать до 2030 года, считает политик.
ЕС начнет терять миллиарды евро из-за кредита Украине
«Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем», - говорит Орбан.
Кроме того, Орбан напомнил, что в случае конфликта на территории одной из стран Евросоюза, остальные обязаны присоединиться.