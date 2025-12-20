ЕС начнет терять миллиарды евро из-за кредита Украине

Страны Европейского союза (ЕС) каждый год начнут терять три миллиарда евро в качестве расходов на займы в рамках плана увеличения общего долга для финансирования украинской обороны. На это обратили внимание авторы издания Politico, ссылаясь на чиновников Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудили и решили вопрос по выпуску общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Его цель — обеспечить финансирование нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.

ЕС принял решение о долгосрочной заморозке российских активов

Согласно плану, Европа выделит Украине 45 миллиардов евро в следующем году, что «станет для Киева жизненно важной поддержкой на пятом году боевых действий», а оставшиеся средства — в 2027 году. Как пишет издание, ежегодные расходы европейцев на проценты по заимствованиям варьируются в районе трех миллиардов евро, начиная с 2028 года.

Между тем, первые выплаты по процентам придется выплачивать в 2027 году, они составят 1 миллиард евро. При этом Венгрия, Словакия и Чехия не принимают участия в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Ранее депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что в ЕС знают о невозможности возвращения 90 миллиардов евро, которые страны объединения согласились выделить в качестве кредита Украине из своих национальных бюджетов. По его словам, у Мали или Буркина-Фасо больше шансов вернуть долги, чем у Киева. Политик резюмировал, что именно «европейцы в конечном счете будут выплачивать эти деньги».