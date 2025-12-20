Франции грозит банкротство из-за решения президента страны Эммануэля Макрона предоставить дополнительное финансирование Украине. О последствиях такого шага высказался депутат Европейского парламента (ЕП) от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что внешний долг Парижа составляет 3,4 триллиона евро, при этом за два президентских срока Макрона он вырос на 1,2 триллиона. Кроме того, как указал Мариани, Евросоюз на 18 процентов финансируется Францией.

«Выделение 90 миллиардов евро Киеву для Франции означает дополнительные 16 миллиардов евро. Они не будут выплачены сразу, поэтому это дополнительные миллиарды долга от Макрона, которые лягут на плечи будущих поколений… Так что это означает, что мы движемся прямо к неизбежному банкротству», — сказал он.

Макрон заявил, что итоги саммита ЕС очень хорошие для Украины

По словам евродепутата, французский лидер планирует увеличить помощь Украине, поскольку знает, что его президентский срок скоро подойдет к концу.

Ранее стало известно, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы. Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета С в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства указанных стран.