Владимир Зеленский заявил, что не будет держаться за свой пост и не против проведения выборов на Украине.

«Я абсолютно не намерен держаться за президентское кресло... Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва может потребовать право голоса для украинцев в России. По его словам, в России проживают миллионы граждан Украины.

Путин также заявил о готовности России обеспечить безопасность выборов на Украине.