Сына посла Украины задержали по подозрению в убийстве

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сына Богдана Рынжука задержали по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене. Об этом сообщает «Страна.ua».

Илащук призвала «не политизировать» эту ситуацию. Она добавила, что следует опираться исключительно на официальные данные и решениях суда, «а не на предположенияе или эмоциональные комментарии».

Также она заявила, что считает «некорректным увязывать процессуальный статус ее сына с ее дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации».