Рубио необычно отреагировал на государственное решение Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио заговорил по-испански в рамках пресс-конференции в Вашингтоне, хотя памериканский лидер Дональд Трамп ранее объявил государственным только английский язык. Ее трансляцию вел Associated Press.

«Я не хочу, ребят, чтобы вы думали, что я говорю только по-испански», — высказался Рубио.

Чиновник так часто обращался к испанскому, что пришлось объясниться перед публикой. Когда госсекретарю задавали вопрос на испанском, он сначала отвечал на этом языке.

Соответствующий указ о признании английского языка государственным был принят Дональдом Трампом 1 марта. Подобный документ стал первым в американской истории. Как выяснилось, около 15 процентов американцев говорят дома на испанском.

Ранее Марко Рубио заявил, что США готовы работать столько, сколько нужно для урегулирования на Украине, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах. Между тем, госсекретарь допустил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу уже на этой неделе. Он также отметил, что в конечном итоге решение о мирном соглашении должны принимать две стороны.