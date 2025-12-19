Эксперт раскрыл последствия удара по мосту в Одесской области для Украины

Украина может столкнуться с топливным кризисом в результате удара по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области. Об этом заявил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, сейчас развитие ситуации с мостом может пойти по двум вариантам. Первый — Украина восстанавливает его, сохраняя логистику, уточнил Леушкин.

«Второй вариант — веселее. Мы будем ставить понтоны, они (российские войска — «Газета.Ru») будут их сносить, нарушится логистика с Измаилом и я не знаю как там по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется», — написал основатель группы компаний.

Леушкин добавил, что на Измаил приходится 60% топливного рынка, в связи с чем перекрытие моста может привести к росту цен на сырье, созданию дефицита и поэтапной остановке работы АЗС.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Думская» сообщил, что российские военнослужащие с помощью беспилотников типа «Герань» нанесли удар по мосту на трассе Одесса — Рени, расположенному в районе села Маяки. На сооружении временно перекрыли движение.