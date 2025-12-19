Британия изменила свое решение по активам России

Великобритания изменила свое решение по активам России, отказавшись от их экспроприации после провала саммита Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Британское правительство отказалось от идеи использовать около 8 миллиардов фунтов российских активов в британских банках для помощи Украине после того, как похожее предложение ЕС провалилось в пятницу утром», — указано в сообщении.

FT: В Евросоюзе назвали Мелони «убийцей» плана по изъятию активов РФ

По словам источника в британском правительстве, Лондон не собирается экспроприировать активы РФ в одиночку. Британия также продолжит работать над финансовой поддержкой Украины вместе со своими партнерами по ЕС и «Большой семерке» (G7), добавил он.

Ранее европейские лидеры не смогли согласовать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов. Вместо этого было принято решение предоставить Украине кредит под ноль процентов из бюджета ЕС.