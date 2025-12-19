В США сравнили свои действия в отношении России и Украины

Украина получает от США оружие, а Россия — санкции. Об этом Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что Вашингтон не передает оружие Москве и не вводит санкции в отношении Киева.

«Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — сказал Рубио.

Суббота будет решающей: Рубио лично вступает в переговоры с Киевом

Госсекретарь также сообщил, что американская сторона продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности США.