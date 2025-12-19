Одесская область оказалась под угрозой постоянного «полублэкаута»

Одесская область может столкнуться с постоянным «полублэкаутом» из-за истощения энергосистемы. Об этом предупредил эксперт по энергетике Юрий Корольчук, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Он отметил, что энергосистема региона всегда была слабой и недоразвитой, но сейчас ситуация ухудшилась на фоне постоянных атак.