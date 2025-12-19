Такер Карлсон назвал возможного преемника Трампа

Американский журналист Такер Карлсон назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса возможным преемником Дональда Трампа во главе Республиканской коалиции. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции Turning Point USA.

Он подчеркнул, что многие представители правящего класса США не хотели бы видеть Вэнса в этой роли.

Такер Карлсон сделал заявление о Путине

«Вопрос заключается в том, кто будет руководить [коалицией] дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей, которые пока не вполне понимают, чего они хотят, но точно знают, что не хотят Вэнса», — сказал он.

Ранее о возможном преемнике Трампа на посту президента высказался госсекретарь США Марко Рубио. «Джей Ди станет кандидатом от республиканцев, если захочет», — сказал он.