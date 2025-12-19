Рубио заявил об определенной роли Украины для нацбезопасности США

Украина играет определенную роль в вопросе обеспечения нацбезопасности США. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-коференции, трансляцию которой вел Associated Press (AP)

"Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов", - подчеркнул он.

17 декабря газета Politico написала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В конце ноября американский госсекретарь во время телефонного разговора заявил европейским союзникам, что Соединенные Штаты хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности Украине.