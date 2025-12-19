Рубио: США оказывают Украине разведывательную поддержку
Американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что разведка США продолжает оказывать разведывательную поддержку Украине.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России достигнуть целей СВО.
Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать "ряд второстепенных деталей". Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита "РФ-США" в Анкоридже.