Американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что разведка США продолжает оказывать разведывательную поддержку Украине.

© Московский Комсомолец

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России достигнуть целей СВО.

Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать "ряд второстепенных деталей". Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита "РФ-США" в Анкоридже.