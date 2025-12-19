Швейцария допустила участие в миротворческой миссии на Украине

Власти федерации могут направить своих военнослужащих в страну при наличии соответствующего мандата Совета безопасности ООН или ОБСЕ. Об этом заявил посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Феликс Бауманн. По его словам, участие Швейцарии возможно только при согласии обеих сторон конфликта и при условии, что операция не будет носить характер принуждения к миру без международного мандата. Окончательное решение, подчеркнул дипломат, должны принять правительство и парламент Швейцарии.

Бауманн также отметил, что Швейцария уже участвует в поддержке Украины через национальную программу восстановления и реконструкции. В Берне рассматривают это как часть более широких гарантий безопасности.