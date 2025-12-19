Власти США понадеялись на окончание украинского конфликта до конца года
Вашингтон надеется на окончание украинского конфликта до конца 2025 года, заявил на конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию мероприятия ведет журнал The Washington Examiner.
«Я надеюсь, что [конфликт] удастся завершить в этом месяце, до конца года. Я хочу, чтобы это завершилось как можно скорее», — подчеркнул глава американской дипломатии.
Ранее профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил, что окончания конфликта до конца года ждать не приходится, однако «чудеса случаются».