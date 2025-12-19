В ЕС вновь допустили использование российских активов для Украины

Европейский союз (ЕС) в будущем может воспользоваться российскими замороженными активами для того, чтобы предоставить финансовую помощь Украине. Об этом заявил лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, его слова приводит Politico.

«В итоге российские активы по-прежнему на рассмотрении», — заявил он.

По словам Вебера, США подталкивали европейские страны к отказу от плана использования российских активов, поскольку Вашингтон хотел использовать часть этих активов для финансирования усилий по восстановлению Украины под своим руководством. Он подчеркнул, что этот вариант полностью исключен.

«Идея американцев использовать 100 миллиардов евро для себя и 100 миллиардов евро для России не сработает», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. При этом глава государства отметил, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».