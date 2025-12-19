Рубио публично обратился к Лаврову

Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Вашингтоне публично поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством. Его высказывание прозвучало в ответ на вопрос о подходе администрации США к отношениям с Москвой, следует из трансляции брифинга, опубликованной на официальном сайте Госдепартамента США.

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — заявил Рубио на пресс-конференции.

Запись размещена пресс-службой Госдепартамента США.

Поздравление Лаврову прозвучало незадолго до католического Рождества, которое в США и ряде европейских стран отмечают 25 декабря. В России, где большинство православных верующих живут по юлианскому календарю, Рождество традиционно приходится на 7 января. На момент публикации новости реакция МИД России на реплику госсекретаря США официально не озвучена.