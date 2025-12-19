Рубио высказался об эскалации отношений с Россией из-за Венесуэлы

США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Мы не обеспокоены возможной эскалацией со стороны России в связи с Венесуэлой. Мы всегда ожидали, что они будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро», — заявил Рубио, добавив, что Россия сейчас полностью занята Украиной.

Ранее Рубио заявил, что США хотят выяснить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Россия и Украина, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению.