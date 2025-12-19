Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

Украинский конфликт можно завершить только дипломатическим путем, урегулирование требует значительных усилий и времени. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-коференции, трансляцию которой ведет Associated Press (AP).

Кроме того, Рубио заявил, что украинский кризис «не является войной США», хоть и страна вовлечена в конфликт. При этом он отметил, что только Соединенные Штаты способны вести переговоры как с Россией, так и с Украиной.

Ранее Рубио заявил, что ресурсы США для помощи другим странам крайне ограниченны. Он отметил, что эти средства должны быть использованы таким образом, чтобы способствовать продвижению национальных интересов государства в мире.