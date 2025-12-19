Европейские лидеры провалились в попытке навредить президенту России Владимиру Путину. Таким образом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо Европейского союза (ЕС) изъять российские замороженные активы.

Филиппо отметил, что на саммите ЕС Европе удалось сохранить принципы международного права, несмотря на попытки «евроястребов уничтожить его ради продолжения конфликта».

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. При этом глава государства отметил, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».