Глава СНБО Украины Рустем Умеров анонсировал новый раунд консультаций с США.

«Сегодня в Соединённых Штатах вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым (глава генерального штаба ВСУ. — RT) начнём очередной раунд консультаций с американской стороной», — написал он в Telegram.

По словам Умерова, американская сторона привлекла к этому формату европейцев.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы американской администрации Стив Уиткофф проведёт переговоры с Умеровым в Майами 19 декабря.