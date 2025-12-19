Провал саммита ЕС поставил Киев перед жестким выбором
Ночное решение саммита Евросоюза об отказе от «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов стало фактическим признанием неспособности Брюсселя идти на прямой конфликт с Москвой и Вашингтоном. Украинское издание «Страна» отмечает, что этот шаг не только сохранил мирный план президента США Дональда Трампа, но и поставил Киев перед жестким выбором: радикально сокращать военные расходы или соглашаться на условия завершения боевых действий.
Издание подчеркивает, что если бы изъятие активов России было оформлено, то данные пункты плана Трампа пошли бы прахом.
Кроме этого, провал плана по изъятию активов предотвратил резкий виток эскалации, который в наиболее радикальном сценарии грозил вовлечением стран ЕС в прямую войну с Россией. Теперь дверь для послевоенной нормализации отношений между Россией и Европой остается приоткрытой.
В ЕС сделали признание о выделенных Украине деньгах
А вот Киев оказался проигравшим, потому что утвержденная сумма кредита за счет бюджета ЕС в 90 миллиардов евро на два года является критически недостаточной. Это значительно меньше 140–160 миллиардов, на которые рассчитывали в Киеве, и куда меньше объемов фактической помощи прошлых лет.
Обещанных средств хватит лишь на покрытие бюджетного дефицита, что фактически обнуляет планы по закупке и производству оружия.
Таким образом Киев встал перед жестким выборов - либо ужимать свои военные аппетиты, либо соглашаться на мирный план Трампа.