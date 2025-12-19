СБУ возбудила против Миндича новое дело о госизмене

Служба безопасности Украины начала масштабное досудебное расследование в отношении Тимура Миндича, входящего в ближайшее окружение Владимира Зеленского. Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов), ведомство официально подтвердило возбуждение уголовного дела по статье «Государственная измена». Ранее в отношении Миндича уже возбудили дело о коррупции в энергетики после резонансного расследования НАБУ.

«В СБУ ответили, что в отношении указанного мною лица, а также связанного с ним лиц, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство)», — констатировал народный депутат.

В распоряжении правоохранителей оказались данные о деятельности, наносящей ущерб суверенитету, территориальной целостности и экономической безопасности страны. Особое внимание в деле уделяется эпизодам, которые ранее подсветило Национальное антикоррупционное бюро. Речь идет о коррупционных схемах и легализации средств в энергетической сфере, а также о возможном пособничестве России со стороны участников выявленной преступной организации.

Согласно официальному ответу ведомства за подписью первого заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко, Миндич также может быть причастен к делу о диверсии на объектах атомной генерации. Следствие изучает факты поставок некачественного оборудования для АТ «НАЭК «Энергоатом» в период 2022–2024 годов. Контракты заключались напрямую, без использования прозрачных электронных систем закупок, что могло поставить под угрозу работу критической инфраструктуры.