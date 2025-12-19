Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Владимир Зеленский проиграет выборы, если даст право голоса гражданам страны, проживающим в России. Об этом пишет NEWS.ru.

Никакого честного народного волеизъявления власти Украины, по мнению политика, не допустят. И будут делать все, чтобы не дать проголосовать живущим в РФ гражданам страны.

В качестве примера Марков привел последние выборы в Молдавии, когда просто не дали проголосовать более 300 тыс. граждан, проживающих в России.

Бывший депутат Рады считает, что на Украине будет еще хуже. Украинские власти считают уехавших в РФ граждан предателями и врагами, добавил собеседник издания.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что присутствие Польши за столом переговоров по Украине очень важно.