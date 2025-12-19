В Турции упал беспилотник

В турецкой провинции Коджаэли на западе Турции упал беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

Отмечается, что дрон упал в сельской местности. На место происшествия прибыли соответствующие органы. Полиция начала расследование инцидента.

«Местные жители сообщили властям, что обнаружили упавший БПЛА в сельской местности в районе Чубуклубала. На место происшествия прибыли жандармы», — сообщает издание.

Ранее Минобороны Турции провело контакты с Россией и Украиной в связи со сбитым БПЛА в турецком воздушном пространстве.