Неизвестный дрон упал в турецкой провинции Измит

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в турецкой провинции Измит. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в Türkiye Today.

— Местные жители сообщили властям, что обнаружили упавший БПЛА в сельской местности в районе Чубуклубала. На место происшествия прибыли жандармы, — добавили в издании.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

До этого румынские войска по запросу местной береговой охраны уничтожили морской дрон Sea Baby Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

25 ноября в СМИ также появилась информация о том, что украинские войска запустили дрон по частному дому в Молдавии, попытавшись выдать его за российский.

Кроме того, 3 октября над авиабазой Эльзенборн на границе Бельгии с Германией заметили 15 неопознанных беспилотников.

19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.