В ЕС сделали признание о выделенных Украине деньгах

В Европейском союзе (ЕС) знают, что Украина не вернет 90 миллиардов евро, которые страны объединения согласились выделить в качестве кредита из своих национальных бюджетов. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, передает РИА Новости.

«Мы видели, что в это раз не было принято безумного решения использовать российские замороженные активы. Это так же безумно, как и займ в 90 миллиардов евро для Украины (...). Мы прекрасно знаем, что нам не выплатят его обратно. Мы одалживаем деньги Киеву, прекрасно зная, что у нас нет никаких шансов получить компенсацию», — заметил евродепутат.

«Сумма фантастическая»: как Россия поквитается с ЕС за свои активы

По словам Мариани, больше шансов, что Мали или Буркина-Фасо вернут долги Евросоюзу, чем Украина. Он резюмировал, что именно «европейцы в конечном счете будут выплачивать эти деньги».

Ранее европейские лидеры на саммите ЕС приняли решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Киева.