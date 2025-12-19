Корпоративы, отели, коньяк: на Украине вскрыли воровство на миллионы

Офис Генерального прокурора Украины совместно с Национальной полицией вскрыл масштабную схему хищения средств, предназначенных для социальной защиты и оздоровления сотрудников стратегического предприятия газотранспортной системы. Более 14,5 миллиона гривен (более 27,5 млн рублей), которые должны были пойти на нужды трудовых коллективов, руководители профсоюзных организаций Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей потратили на личную роскошь.

«Полученный от компании процент от фонда заработной платы должностные лица использовали на свой отдых с семьями в элитных гостинично-развлекательных комплексах, оплату лечения друзьям, корпоративы и алкоголь, покупку одежды и даже оплату крестин своих детей», — сообщили правоохранители.

По данным следствия, общая сумма средств, переведенных на обеспечение трудовых и социальных нужд работников за последние два года, превысила 233 миллиона гривен. Однако значительная часть этих денег уходила на цели, не предусмотренные никакими договорами. В Главном следовательном управлении Национальной полиции Украины установили, что деньги систематически списывались под видом проведения обучающих семинаров и конференций, которые существовали только на бумаге. Вместо реализации оздоровительных программ для персонала руководство профсоюзов оплачивало банкеты и услуги для посторонних лиц, не имеющих отношения к предприятию.

На данный момент трем главам региональных профсоюзных организаций официально сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы.