В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

В Киеве снесут памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в городской администрации.

Также принято решение о демонтаже мемориальной доски композитору Петру Чайковскому, камня в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятного знака «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой.

— На пленарном заседании Киевсовета депутаты поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики, — говорится в сообщении городской администрации.

Кроме того, будет видоизменен памятник воинам-освободителям в Печерском районе Киева: русскоязычный текст заменят на украинский, дату 1941-1945 — на 1939-1945, а термин «Великая Отечественная война» — на «Вторая мировая война», передает РИА Новости.

В августе этого года в Одессе вандалы изрисовали памятник советскому артисту эстрады Леониду Утесову. Злоумышленники заявили, что памятник Утесову якобы является «маркером русского мира», поэтому они его испортили.

Ранее администрация Одессы согласовала смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину, на «Западный платан». Власти объяснили свое решение тем, что дерево включили в список объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.

Помимо этого, в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.